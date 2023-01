Como 1907, Longo: "A Cagliari troveremo un ambiente carico ma vogliamo dare continuità"

C0mo 1907: vigilia di campionato per la squadra cittadina che vola in Sardegna per aprire il ritorno.

C0mo 1907: "L'arrivo di Ranieri ha dato la scintilla a tutta la piazza rossoblù ma noi ci presentiamo con coraggio e personalità"

E' vigilia per il Como 1907 che è partito alla volta di Cagliari dove oggi, 14 gennaio 2023, tornerà a respirare aria di campionato iniziando il girone di ritorno di Serie B. E in Sardegna la squadra lariana aprirà il suo 2023 con una sfida molto delicata contro il Cagliari che vedrà l'atteso esordio in panchina di Claudio Ranieri.

Un "innesto" che ha acceso l'attesa in casa rossoblù e che rende ancora più stimolante la sfida presentata così dal lariano Moreno Longo: "Dopo la sosta ho ritrovato una squadra che aveva voglia di ricominciare per riprendere con l'obiettivo di avvalorare la continuità trovata nella seconda parte del girone d'andata. Mi aspetto un Cagliari che cercherà di regalare il massimo al suo pubblico. Ranieri non ha bisogno di presentazioni ed è stato la scintilla per la piazza di Cagliari: ha ridato entusiasmo e mi aspetto uno stadio pieno con grande calore. A noi però questo interessa relativamente: andiamo a Cagliari con la mentalità giusta vista in tante partite della seconda parte di andata e con il pensiero che si può fare risultato contro chiunque. Anche contro il Cagliari che sappiamo ha una squadra costruita per vincere il campionato. Dobbaimo andare con coraggio e personalità per fare risultato. La classifica è estremamente corta: non permette sbagli ma a tenpo stesso dà la possibilità a tutti con due vittorie di fare un balzo importante. Noi dobbiamo ragionare sulla continuità e vivere ogni partita come un'opportinità per fare punti e buone prestazioni".

Per quanto riguarda la formazione azzurra sono indisponibili Cutrone, Iovine e Chajia.

News dal merato: in entrata il difensore Edoardo Pierozzi dalla Fiorentina

Il Como 1907 è lieto di comunicare l’arrivo a titolo temporaneo dalla Fiorentina di Edoardo Pierozzi fino al giugno del 2023. Difensore esterno destro classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile Viola prima di giocare per Pistoiese, Alessandria e Palermo, dove è stato tesserato per la prima parte di questa stagione.

“Sono contento e carico, arrivo con sensazioni molto positive – ha dichiarato Pierozzi – sono qui da poco ma già mi sono accorto della serietà del club e dell’attenzione al dettaglio. Conosco già il mister e con lui mi sono trovato molto bene, non vedo l’ora di cominciare”.

Il programma del 20° turno, primo di ritorno del campionato di serie B

Sabato 14 gennaio 2023 ore 14 Bari-Parma, Cagliari-Como, Perugia-Palermo, Pisa-Cittadella, Reggina-Spal; ore 16.15 Frosinone-Modena; domenica 15 ore 14 Sudtirol-Brescia; ore 16.15 Cosenza-Benevento, Ternana-Ascoli; lunedì 16 ore 18.45 Genoa-Venezia.

Classifica serie B al termine del girone d'andata

Frosinone 39; Reggina 36; Genoa 33; Bari 30; Pisa 29; Parma 27; Ternana, SudTirol 26; Ascoli, Brescia, Cagliari, Modena 25; Palermo 24; Como, Benevento 22; Spal, Venezia 20; Cittadella, Perugia 19; Cosenza 17.