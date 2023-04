Como 1907 mister Longo: "Avversario in forma ma andiamo a Bari per metterlo in difficoltà"

Como 1907 vigilia del 33° turno di B per la squadra lariana che oggi vola in Puglia.

Como 1907 "La nostra classifica ci chiede punti e noi siamo focalizzati su questo", indisponibili Baselli, Fabregas e Scaglia

Con l'anticipo Modena -Parma stasera si apre il 33° turno di serie B che vedrà il Como 1907 impegnato domani pomeriggio nella delicata trasferta a Bari. La squadra lariana parte oggi per la Puglia dove alle ore 14 di sabato 15 sarà ospite allo stadio San Nicola dei galletti locali in piena corsa per la promozione in serie A. Una sfida delicata ma a tempo stesso molto stimolante come ha sottolineato in sede di presentazione il tecnico lariano mister Moreno Longo:

"Dopo il Genoa troviamo un'altra squadra come il Bari che attraversa un periodo di ottima forma e che si sta giocando l'obiettivo della serie A. Conosciamo la loro forza, sono una squadra completa che gioca insieme da tempo e conosciamo l'entusiasmo della piazza di Bari. Noi però dobbiamo andare lì per fare la nostra partita e per metterli in difficoltà perché siamo consapevoli che se portiamo in campo il nostro bagaglio tecnico e di esperienza accumulata possiamo fare bene, come abbiamo già dimostrato. La nostra classifica ci chiede punti e dobbiamo rimanere focalizzati su questo".

Indisponibili sicuramente Fabregas e Baselli, Scaglia ancora squalificato; invece in dubbio Chajia che si cercherà di recuperare.

Il programma del 33° turno, 14° di ritorno del campionato di Serie B

Venerdì 14 aprile ore 20.30 Modena-Parma; sabato 15 ore 14 Bari-Como, Ascoli-SudTirol, Benevento-Reggina, Cosenza-Cittadella, Genoa-Perugia, Spal-Brescia, Venezia-Palermo; ore 16.15 Cagliari-Frosinone; domenica 16 ore 16.15 Ternana-Pisa.

Classifica aggiornata di serie B

Frosinone 66; Genoa 60 (-1), Bari 56; SudTirol 52; Reggina 48; Cagliari, Parma 47; Pisa 46; Palermo 43; Modena 42; Ternana, Como 40; Ascoli 39; Venezia, Cittadella, Cosenza 36; Perugia 34; Spal 32; Brescia 31; Benevento 29.