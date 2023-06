Como 1907 tutto pronto, stanno per arrivare per gli Open day giovanili azzurri

Como 1907: la società lariana apre le porte per cercare nuovi campioncini.

Como 1907: prime due giornate per i ragazzi nati dal 2011 al 2016

Il Como 1907 apre le porte e cerca i campioncini del futuro. La società lariana infatti ha organizzato nei giorni di sabato 1 luglio e domenica 2 luglio 2023 l’Open Day riservato ai ragazzi nati nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Open days che saranno aperti ai non tesserati FIGC. I due incontri si svolgeranno presso i Centri Sportivi Comunali di: Veniano, via del Chiesolo, e di Appiano Gentile in viale dello Sport. I ragazzi potranno poi essere contattati per svolgere un’ulteriore seduta di allenamento che si terrà nelle giornate di lunedì 3 luglio e martedì 4 luglio.

Per l’adesione è necessario iscriversi tramite la compilazione del modulo on-line della società lariana. Info e iscrizioni https://comofootball.com

Sarà cura del Como 1907 confermare la convocazione e comunicare data, orario e modalità organizzativa dettagliata dell’Open Day.

Il Como 1907 si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero congruo per il miglior svolgimento dell’evento.