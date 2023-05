Como 1907: si apre oggi con Perugia-Cagliari il 36° turno del campionato cadetto.

Como 1907: vigilia per i lariani "Andiamo a Reggio Calabria per fare i punti salvezza"

Si apre già questa sera con l'anticipo Perugia-Cagliari il 36° turno di serie B che vedrà poi domani pomeriggio alle ore 14 il Como 1907 scendere in campo allo stadio Granillo ospite della Reggina. Proprio la squadra di mister Filippo Inzaghi (domani assente in panchina per squalifica) è sotto i riflettori dopo la nuova penalizzazione di altri 4 punti che l'ha fatta indietreggiare a quota 42 alle spalle anche della squadra azzurra. Sarà quindi una Reggina ferita e vogliosa di rivalsa quella che domani i lariani di mister Moreno Longo troveranno ad attenderla.

"Affrontiamo - dice il mister del Como- una partita importante per fare punti e cercare di raggiungere innanzitutto l'obiettivo salvezza e per finire al meglio la stagione. Sappiamo che troveremo una Reggina che cercherà di vincere. Come sempre il campo dirà chi avrà ragione. Noi arriviamo bene e nella maniera giusta a questo delicato match per tornare da Reggio Calabria con dei punti" .

Il programma del 36° turno del campionato di Serie B

Venerdì 5 maggio ore 20.30 Perugia-Cagliari; sabato 6 ore 14 Reggina-Como, Cittadella-Benevento, Cosenza-Venezia, Pisa-Frosinone, Genoa-Ascoli, Modena-Bari, Ternana-Sud Tirol, ore 16,15 Palermo-Spal; domenica 7 ore 16.15 Parma-Brescia.

Classifica aggiornata di serie B

Frosinone 71; Genoa 67 (-1), Bari 61; SudTirol 54; Parma (-1), Cagliari 51; Pisa, Ascoli 46; Palermo, Venezia 45; Modena 44; Ternana, Como 43; Reggina (-7) 42; Cosenza, Cittadella, Brescia 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.