Como calcio Allievi turno infrasettimanale amaro, battuti in casa dal Cittadella 

Calcio giovanile risultati

Como calcio si è giocato ieri il recupero del girone B del campionato Under17 nazionale .

Como calcio gli azzurrini si sono arresi sul campo amico del Lambrone di Erba per 1-2 dai pari età veneti

Turno infrasettimanale amaro per la squadra Allievi del Como calcio. Ieri pomeriggio infatti gli Under17 lariani sono scesi in campo tra le mura amiche del Lambrone di Erba per il recupero contro la pariclassifica Cittadella. Come detto però è stato un recupero amaro visto che gli azzurrini si sono dovuti arrendere ai veneti per 1-2 restando così a quota 12 punti in classifica. Ora i lariani torneranno in campo domenica 20 febbraio ospiti del Vicenza già battuto nel match d'andata giocato il 17 ottobre scorso per 1-0.

Il programma del recupero del 2° turno di ritorno del girone 2

Mercoledì 16 febbraio ore 14.30 Como-Cittadella 1-2, Venezia-Cagliari 2-2, Atalanta-Milan 1-2, Inter-Brescia 4-2, Vicenza-Pordenone 2-2, Monza-Udinese rinviata; il 17/2 Verona-Spal.

Classifica aggiornata del girone B

Inter 41; Milan 38; Atalanta 37; Brescia 32; Vicenza, Spal 27; Verona 24; Monza 22; Pordenone 19; Venezia 14; Como, Cittadella 12; Udinese, Cagliari 7.

Il programma del 19° turno, 6° di ritorno del girone 2

Domenica 20 febbraio Vicenza-Como, Brescia-Cagliari, Venezia-Milan, Inter -Udinese, Monza-Cittadella Spal-Pordenone, Verona-Atalanta.