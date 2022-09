Como Calcio: si è giocato il 2° turno d'andata del campionato di Promozione femminile.

Como Calcio: bis vincente del Como 1907 rosa che sgretola anche il Pontevecchio con una "manita"

Continua il buon inizio di stagione della squadra femminile del Como calcio che milita nel campionato lombardo di Promozione rosa. Il Como 1907 donne infatti ieri ha centrato il suo secondo successo di fila in due partite giocate nel girone A. Dopo la vittoria nel match inaugurale di sette giorni fa conquistata in casa contro Parabiago per 2-0, ieri è arrivato anche il bis vincente sul campo del Pontevecchio con il fragoroso punteggio di 5-2.

Una super "manita" che lancia le comasche al primo posto solitario del girone . Il Como tornerà in campo domenica 2 ottobre in casa contro il Gorla Minore. Da segnalare anche il primo successo stagionale dell'altra squadra lariana il Castello Città di Cantù che ha riscattato il ki subito nel match inaugurale contro la Rivanazzanese per 4-2 , battendo ieri in casa il Laveno Mombello per 3-2.

I risultati del 2° turno d andata girone A campionato Promozione femminile

Aurora Pro Patria-Virtus Cantalupo 0-8, Pontevecchio-Como 2-5, Football Club Parabiago-Women Rivanazzanese 2-0, Castello Città di Cantù-Laveno Mombello 3-2. Ha riposato Gorla Minore.

Classifica girone A campionato Promozione femminile

Como 1907 6; Gorla Minore, Parabiago, Rivanazzanese, Castello Città di Cantù, Cantalupo, Laveno Mombello 3; Pontevecchio, Aurora Pro Patria 0.

Programma del 3° turno d andata girone A campionato Promozione femminile

Domenica 2 ottobre ore 14.30 Como 1907-Gorla Minore; ore 15.30 Laveno-Rivanazzanese, Pontevecchio-Parabiago, Cantalupo-Castello Città di Cantù. Riposa Aurora Pro Patria.

Al via anche Under17 e Under15 del Como 1907

Da segnalare che nel weekend prossimo scenderanno in campo anche le squadre giovanili del Como 1907 femminile. Sabato 1 ottobre alle ore 14.30 nel girone B esordio casalingo per le Allieve Under17 che ospiteranno il Monza mentre domenica 2 ottobre sempre alle ore 14.30 toccherà alle Under15 Giovanissime debuttare sul campo del Sedriano.