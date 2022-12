Como calcio: si è chiusa nel weekend scorso l'andata del campionato Under17 nazionale.

Como calcio: giro di boa amaro per gli Allievi lariani travolti dalla "manita" dell'Atalanta

Si è chiuso amaramente il girone d'andata per la squadra Allievi del Como calcio. Gli Under17 Nazionali allenati da mister Cicconi infatti domenica scorsa sono stati battuti sul campo dell'Atalanta che ha rifilato loro una pesante "manita". Al centro sportivo Bortolotti di Ciserano infatti i bergamaschi non hanno fatto sconti né regali anticipati ai lariani che hanno dovuto arrendersi travolti da un secco 5-0- Gli Allievi azzurri torneranno in campo domenica 18 dicembre per aprire il girone di ritorno in Sardegna ospiti del Cagliari che all'andata pareggiò in terra brianzola per 0-0.

Il programma dell'13° turno ultimo d'andata del girone B Under17

Domenica 11 dicembre Atalanta-Como 5-0, Cagliari-Sud Tirol 1-2, Cittadella-Udinese 1-1, Cremonese-Inter 2-3, Verona-Venezia 5-1, Milan-Brescia 6-1, Spal-Monza 1-2.

Classifica del girone B Under17

Inter 34; Verona, Milan 29; Atalanta 26; Monza 21; Udinese 20; Brescia 19; Cremonese, Cagliari 19; Cittadella 15; Spal 12; Como 11; Venezia 6; Sud Tirol 4.

Il programma dell'14° turno, 1° di ritorno del girone B Under17

Domenica 18 dicembre Cagliari-Como, Verona-Sud Tirol, Cittadella-Brescia, Spal-Udinese, Cremonese-Milan, Inter-Venezia, Atalanta-Monza.