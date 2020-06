Como calcio gli All Stars azzurri tornano in campo per sfidare la Lazio Classic

Como Calcio oggi nuova partita dei sogni virtuale con Comotv

Como calcio la sfida domenicale si giocherò al Sinigaglia nel pomeriggio alle ore 15

Tutto pronto in casa del Como calcio per vivere un’altra domenica in campo e un’altra partita dei sogni virtuale proposta in collaborazione con Como tv. Oggi pomeriggio infatti alle ore 15 torneranno in campo per calcare lo stadio Sinigaglia gli All Stars lariani che reduci dal successo internazionale di domenica scorsa contro i Cosmos di New York di Pelè e Chinaglia adesso si preparano a sfidare gli azzurri della Lazio classic. Una sfida che promette scintille ed emozioni ma soprattutto tanti goal. Sicuro spettacolo al Sinigaglia virtuale per la gioia dei tanti tifosi azzurri che non perderanno l’occasione di seguire l’appuntamento con le stelle azzurre.