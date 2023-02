Como Calcio gli Allievi lariani pronti per un altro derby casalingo contro il Monza

Como Calcio si apre oggi il 20° turno del girone B Under17 nazionali.

Como Calcio domenica al Lambrone di Erba gli azzurrini proveranno ad avvalorare il loro buon momento

Si apre oggi i 20° turno del campionato Under17 nazionali che vedrà in campo domani pomeriggio anche gli Allievi del Como calcio che al Lambrone di Erba ospiteranno alle ore 15 un altro derby. Dopo il successo interno con la Cremonese di settimana scorsa gli azzurrini domani riceveranno il Monza per provare ad avvalorare il loro buon momento e continuare a salire in classifica. All'andata il Monza si impose per 4-2 a domicilio ma ora è reduce dal ko con il SudTirol.

Il programma del 20° turno, 7° di ritorno del girone B Under17

Sabato 18 febbraio ore 14.30 Inter-Milan; Domenica 19 febbraio ore 11 Sudtirol-Udinese, ore 14.30 Cagliari-Spal, ore 15 Como-Monza, Cremonese-Atalanta, Verona-Cittadella, Venezia-Brescia.

Classifica del girone B Under17

Inter 49; Milan 47; Verona 37; Brescia 32; Atalanta 32; Monza 31; Monza 29; Udinese 28; Cagliari 27; Cremonese 25; Cittadella 19; Como 18; Spal 16; Venezia 12; Sud Tirol 8.