Como calcio gli Allievi U17 pareggiano 2-2 nel recupero ad Alessandria

Como calcio buone nuove dal settore giovanile del club lariano in campo anche nel weekend.

Como calcio sabato 29 maggio torna in campo la Primavera 3 che rende visita alla Pro patria

Nel recupero del 3° turno d’andata giocato mercoledì scorso la squadra Allievi Nazionali Under17 del Como calcio ha pareggiato per 2-2 sul campo dell’Alessandria allungando il suo vantaggio in vetta al girone A. Per gli azzurrini in rete Polese e Di Pentima. Ora i giovani lariani torneranno in campo domenica 30 maggio quando apriranno il girone di ritorno ospitando in casa (ore 15) il derby contro il Lecco che nel match d’andata del 25 aprile scorso si era chiuso in parità 1-1.

Recupero del 3° turno di andata del girone A

Mercoledì 26 maggio Alessandria-Como 2-2

Programma del 6° turno, primo di ritorno del girone A

Domenica 30 maggio ore 15 Como-Lecco, Pro Vercelli-Novara. Riposa Alessandria

Classifica aggiornata girone A Under17

Como 8; Novara 4; Alessandria 3; Lecco, Pro Vercelli 2.

Sabato in campo la Primavera azzurra ospite della Pro Patria

Aprirà il weekend del settore giovanile azzurro la squadra Primavera3 di mr Boscolo che sulla scia dell’ultimo successo nel derby con il Lecco, domani, sabato 29 maggio renderà visita alla Pro Patria Busto (ore 15) che nel match d’andata giocato la Lambrone di Erba sconfisse per 1-0 con rete di Chierichetti.

Programma del 16° turno, settimo di ritorno, del campionato Primavera 3

Sabato 29 maggio ore 15 Lecco-Pro Sesto, Novara-Giana Erminio, Pro Patria-Como, Renate-Pro Vercelli. Riposa Alessandria.

Classifica del girone A del campionato Primavera 3

Novara 29; Pro Vercelli 25; Alessandria 22; Pro Sesto 20; Como 18; Pro Patria 15; Lecco 13; Renate 12; Giana Erminio 10.