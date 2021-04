Como calcio i lariani preparano il mini tour de force di tre partite in otto giorni

Como calcio oggi mercoledì di recuperi nel girone A di serie C.

Como calcio gli azzurri ospiteranno domenica 11 aprile il Grosseto poi due trasferte a Olbia il 14 e a Livorno il 18

Mercoledì di recuperi nel girone A di serie C mentre il Como calcio nel suo quartier generale di Brignano ha ripreso ad allenarsi per preparare un trittico di fuoco che lo vedrà giocare tre partite in otto giorni: si partirà domenica 11 aprile in casa contro il Grosseto poi si andrà in Sardegna mercoledì 14 per il recupero con l’Olbia e quindi domenica 18 si proseguirà con la trasferta di Livorno. Insomma un triplice impegno ravvicinato che probabilmente dirà ancora qualcosa di più sulle ambizioni della squadra di mr Giacomo Gattuso. Intanto come detto oggi è un mercoledì dedicato a ben tre recuperi: per il 31° turno si giocano Pistoiese-Juventus Under23 e Olbia-Carrarese mentre per la 32esima giornata si recupera Renate-Pergolettese.

Programma dei prossimi recuperi del girone A di serie C

Mercoledì 7 aprile ore 15 Renate-Pergolettese e Pistoiese-Juventus Under23, ore 17.30 Olbia-Carrarese.

Programma del 35° turno stagionale del girone A di serie C

Sabato 10 aprile ore 15 Albinoleffe-Carrarese; domenica 11 ore 12.30 Juventus u23-Pontedera; ore 15 Como-Grosseto, Lucchese-Livorno, Olbia-Giana, Pistoiese-Renate; ore 17.30 Pergolettese-Piacenza, Pro Patria-Novara, Pro Sesto-Alessandria, Pro Vercelli-Lecco

Classifica aggiornata del girone A

Como 65; Alessandria 61; Pro Vercelli 61; Lecco, Pro Patria 56; Renate 55; Pontedera 49; Albinoleffe 47;Juventus U23 46; Grosseto 44; Pergolettese 43; Novara 42; Carrarese, Piacenza 40; Pro Sesto 39; Giana Erminio 38; Olbia 37; Pistoiese, Lucchese 27; Livorno 24 (-8).