Como calcio il signor Antonino Costanza fischierà i lariani domenica contro il Grosseto

Como calcio uscite le designazioni arbitrali per il 35° turno stagionale di serie C.

Il Como calcio archiviata la preziosa vittoria pre pasquale a Carrara, ora è già proiettato al prossimo impegno casalingo che lo vedrà domenica 11 aprile ospitare allo stadio Sinigaglia un’altra squadra toscana il Grosseto alle ore 15. Per questa partita la Lega Pro ha già designato come arbitro il signor Antonino Costanza di Agrigento che sarà assistito dai signori Giuseppe Di Giacinto di Teramo, Giulio Basile di Chieti e Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Intanto mercoledì 7 aprile il girone A ha in programma due recuperi Pistoiese-Juventus Under23, Olbia-Carrarese.

Programma dei prossimi recuperi del girone A di serie C

Mercoledì 7 aprile Pistoiese-Juventus Under23, Olbia-Carrarese.

Programma del 35° turno stagionale del girone A di serie C

Sabato 10 aprile ore 15 Albinoleffe-Carrarese; domenica 11 ore 12.30 Juventus u23-Pontedera; ore 15 Como-Grosseto, Lucchese-Livorno, Olbia-Giana, Pistoiese-Renate; ore 17.30 Pergolettese-Piacenza, Pro Patria-Novara, Pro Sesto-Alessandria, Pro Vercelli-Lecco

Classifica aggiornata del girone A

Como 65; Alessandria 61; Pro Vercelli 61; Lecco, Pro Patria 56; Renate 55; Pontedera 49; Albinoleffe 47;Juventus U23 46; Grosseto 44; Pergolettese 43; Novara 42; Carrarese, Piacenza 40; Pro Sesto 39; Giana Erminio 38; Olbia 37; Pistoiese, Lucchese 27; Livorno 24 (-8).