Como calcio il signor Meraviglia arbitrerà i lariani domani sera ad Alessandria

Serie B news della vigilia

Como calcio è già vigilia dell'8° turno di ritorno del campionato cadetto.

Como calcio è già vigilia dell'8° turno di ritorno del campionato cadetto.

Como calcio la sfida ore 20.30 allo stadio Maccogatta, intanto è iniziata la vendita dei biglietti per Como-Spal del 5 marzo

Il tempo di archiviare il buon pareggio casalingo contro il Brescia ed ecco che è già vigilia per il Como calcio. Domani sera infatti alle ore 20.30 la squadra lariana di mr Giacomo Gattuso tornerà in campo per l'8° turno infrasettimanale di ritorno del campionato di serie B e lo farà rendendo visita allo stadio Giuseppe Moccagatta all'Alessandria di mr Longo. Ricordiamo che all'andata il 16 ottobre scorso i lariani si imposero con un netto 2-0 frutto delle reti di Bellemo e Parigini. Per la partita di domani è stato designato ad arbitrare il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia che sarà a affiancato come assistenti dai signori Di Iorio e C. Rossi (4° uomo Ricci, VAR: Serra; AVAR: M. Rossi)

Il programma dell'8° turno di ritorno di serie B

Martedì 1 marzo ore 18.30 Benevento-Cremonese, Brescia-Perugia, Ternana-Pordenone, ore 20.30 Alessandria-Como; mercoledì 2 marzo ore 18.30 Frosinone-Cosenza, Lecce-Ascoli, Monza-Parma, Pisa-Crotone, Reggina-Vicenza, Spal-Cittadella.

La nuova classifica di serie B

Lecce, Cremonese 49; Brescia 48; Pisa, Benevento 46; Monza 44; Ascoli 42; Perugia, Frosinone, Cittadella 41; Como, Reggina 35; Parma 32; Ternana 31; Spal 27; Alessandria, Cosenza 23; Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone 12.

Il programma dell'8° turno di ritorno di serie B

Martedì 1 marzo ore 18.30 Benevento-Cremonese, Brescia-Perugia, Ternana-Pordenone, ore 20.30 Alessandria-Como; mercoledì 2 marzo ore 18.30 Frosinone-Cosenza, Lecce-Ascoli, Monza-Parma, Pisa-Crotone, Reggina-Vicenza, Spal-Cittadella.

Iniziata la vendita dei biglietti per Como-Spal del 5 marzo Inizia oggi lunedì 28 febbraio alle ore 14 la vendita dei biglietti per la gara Como – SPAL, in programma sabato 5 marzo alle ore 14:00 allo stadio Sinigaglia. I biglietti possono essere acquistati fino alle ore 14:00 di sabato 5 marzo, esclusivamente sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. Di seguito i punti vendita di Como: Be Travel, via Recchi 17;

Renata Music, via Collegio dei Dottori 5;

Bar tabacchi San Martino, via Briantea 22; Questi i prezzi dei biglietti

ONLINE

INTERO ONLINE

RIDOTTO PUNTO VENDITA

INTERO PUNTO VENDITA

RIDOTTO TRIBUNA D’ONORE 58€ * N/A 59€ ** N/A TRIBUNA CENTRALE 32€ * 28€ * 33€ ** 29€ ** TRIBUNA LATERAL 22€ * 20€ * 23€ ** 21€ ** DISTINTI 20€ * 18€ * 21€ ** 19€ ** CURVA COMO 12€ * 10€ * 13€ ** 11€ **