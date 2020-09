Como calcio, Luca Crescenzi ha prolungato in azzurro fino al 2022

Como calcio nuovo annuncio del club lariano per quanto riguarda la rosa 2020/21.

Como calcio soddisfatto il difensore romano:” Sono davvero felice di continuare questa avventura sul Lario”

Nel giorno della presentazione delle nuove maglie da gioco il Como calcio ha dato un altro annuncio importante per quanto riguarda la squadra. Il difensore nativo di Roma Luca Crescenzi ha infatti prolungato il contratto con il Como 1907 fino al giugno 2022. L’esperto giocatore classe 1992 cresciuto nel settore giovanile della Lazio vestirà così la nuova maglia dei lariani per le prossime due stagioni e sarà uno dei punti di riferimento anche per i compagni di squadra più giovani.

Questo il commento a caldo di Luca Crescenzi