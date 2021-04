Como calcio mister Gattuso: “La rabbia di domenica trasformiamola in campo mercoledì”

Como calcio è già vigilia di campionato per la squadra lariana attesa dalla trasferta in Sardegna.

Como calcio domani pomeriggio alle ore 15 gli azzurri recupereranno il match rinviato con l’Olbia

E’ già vigilia di campionato per il Como calcio che mercoledì 14 aprile alle ore 15 tornerà in campo per recuperare il match contro l’Olbia. Una trasferta delicata e importantissima per i lariani che vogliono riallungare in classifica dopo che l’Alessandria è tornata sotto a solo un punto di distanza. La squadra azzurra è già al lavoro per preparare al meglio la sfida di domani in Sardegna ma mr Giacomo Gattuso ha commentato così l’ultimo pareggio di domenica scorsa contro il Grosseto:

“Il calcio si sa è imprevedibile. Era una partita che avevamo sotto controllo senza aver mai concesso grandi occasioni al Grosseto. Abbiamo commesso forse l’unico errore grave sul gol del 2-1, dopo ci siamo un pò disuniti e abbiamo subito il gol del pareggio. C’è rabbia e rammarico perché una vittoria ci avrebbe rilanciato in vista delle prossime partite. Eravamo convinti, preparati sia a livello fisico che mentale, il pareggio è un peccato perché per la prestazione messa in campo oggi. Dobbiamo sentire rabbia dopo questa gara e trasformarla in campo già nella partita di mercoledì”.

Al mister fa eco anche Alessandro Bellemo: “Non siamo contenti del pareggio, perché poteva essere una vittoria meritata che avrebbe dato un ulteriore segnale positivo. Abbiamo commesso qualche errore che analizzere0mo ma pensiamo subito alla partita di Olbia. Teniamo tanto a quello che stiamo facendo, affronteremo ogni partita come se fosse una finale”.

Programma del recupero di domani

Mercoledì 14 aprile ore 15 Olbia-Como.

Classifica aggiornata del girone A

Como 66; Alessandria 65; Pro Vercelli 61; Renate 58; Lecco, Pro Patria 56; Albinoleffe, Pontedera 50; Juventus U23 48; Grosseto, Novara 45; Pergolettese, Piacenza 43; Olbia 41; Carrarese 40; Pro Sesto, Giana Erminio 39; Pistoiese 31; Lucchese 28; Livorno 25 (-8).

Programma del 36° turno stagionale del girone A di serie C

Domenica 18 aprile ore 15 Novara-Pistoiese, Pontedera-Pro Vercelli; ore 17.30 Piacenza-Albinoleffe, Grosseto-Pro Sesto, Lecco-Olbia, Livorno-Como, Alessandria-Pergolettese, Renate-Juventus Under23, ore 20.30 Carrarese-Lucchese, Giana Erminio-Pro Patria.