Como calcio: il punto sul girone A del campionato di Promozione femminile regionale.

Como calcio: pronto riscatto per le azzurrine del Como 1907 corsare per 7-0 contro l'Aurora

Pronto riscatto per la squadra femminile del Como calcio che nel campionato di Promozione lombardo ha conquistato nel weekend scorso la terza vittoria stagionale riscattando il ko subito solo sette giorni prima in casa contro il Gorla Minore. Domenica scorsa infatti la squadra lariana ha sbancato il campo dell'Aurora Pro Patria con un oceanico 7-0 e si prepara al meglio per il derby provinciale in programma domenica 16 ottobre sul campo di casa di Cermenate alle ore 14.30 quando arriverà ospita il Castello Città di Cantù.

Risultati del 3° turno d andata girone A campionato Promozione femminile

Domenica 2 ottobre ore 14.30 Como 1907-Gorla Minore 2-3; ore 15.30 Laveno-Rivanazzanese 3-0, Parabiago-Pontevecchio 5-0 , Cantalupo-Castello Città di Cantù 4-3. Riposa Aurora Pro Patria.

Risultati del 4° turno d andata girone A campionato Promozione femminile

Domenica 9 ottobre Aurora Pro Patria -Como 0-9, Gorla Minore-Pontevecchio 7-0, Rivanazzanese-Cantalupo 1-0, Parabiago-Laveno 3-2. Riposa Castello Città di Cantù

Classifica girone A campionato Promozione femminile

Como 1907, Gorla Minore, Parabiago 9; Rivanazzanese, Cantalupo, Laveno Mombello 6; Castello Città di Cantù 3; Pontevecchio, Aurora Pro Patria 0.

Programma del 5° turno d andata girone A campionato Promozione femminile

Domenica 15 ottobre ore 14.30 Como 1907-Castello Città di Cantù, Gorla Minore-Parabiago, Cantalupo-Laveno,. Pontevecchio-Aurora Pro Patria Riposa Rivanazzanese.