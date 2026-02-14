Como-Fiorentina, 25ª giornata di Serie A: la diretta

Così il tecnico spagnolo: “Il vero problema della sconfitta sono stato io. Quando ho detto che era la partita più importante della stagione è perché lo sapevo: dopo un momento come quello di Napoli, sapevo che la partita dopo sarebbe stata difficile. Quando parlano molto bene di te, la pancia inizia a essere davvero tanto piena. Bisognava rispondere con mentalità, andando forte, e invece non è stato così. Oggi mi sento scarso come allenatore, per non aver trovato quelle risposte, e questo mi fa male. Mi aspetto molto di più di un giocatore dell’esperienza di Morata, ma non abbiamo perso per questo. Sapevo che la Fiorentina è una grande squadra: è in un momento delicato, ma la linea tra il vincere e il perdere è è molto delicato, quindi chi non conosce la Fiorentina oggi viene qui, vede la classifica e pensa che sia una partita facile. Il calcio italiano è il mio calcio: è il calcio che mi piace. La gente parla di tutto sempre: dal letto è molto facile parlare. Oggi lo scarso sono io, che non sono stato bravo a trasmettere i giocatori l’importanza della partita. Nel secondo tempo oggi non si è giocato a calcio: mi ha ricordato una partita di Serie B che abbiamo giocato qui contro l’Ascoli, in cui loro sono andati avanti e poi non si è più giocato. Sono stato molto chiaro dopo la partita, ho già detto loro in spogliatoio quello che dovevo dirgli. I ragazzi si sono montati la testa dopo Napoli? Non è mai facile ripartire dopo un momento come quello che abbiamo vissuto a Napoli. Ma è parte del processo, e la cosa più bella è che si riparte subito: in pochi giorni giocheremo a Milano e a Torino per provare a ripartire subito”.