Como-Fiorentina, 25ª giornata di Serie A: la diretta

Como e Fiorentina di fronte al “Sinigaglia” per la 25ª giornata di Serie A.
Como-Fiorentina, che sfida
Dopo la storica serata di martedì sera, 10 febbraio, che ha spedito i suoi ragazzi in semifinale, mister Fabregas vuole continuare la rincorsa all’Europa anche in campionato. L’avversario di oggi al “Sinigaglia” è la Fiorentina di Paolo Vanoli: i viola, terzultimi a 19 punti, sono senza dubbio la delusione di questa stagione. La qualità della rosa dei toscani è però evidente: servirà massima attenzione e concentrazione da parte di Butez e compagni per portare a casa i tre punti. Arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Calcio d’inizio alle 15.