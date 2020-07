Como Nuoto continuano gli allenamenti estivi alla Pinetina di Appiano Gentile

Como Nuoto buone nuove in vista della stagione sportiva 2020/21.

Como Nuoto le squadre senior di pallanuoto ripartono dai coach Zimonjic per l’A2 maschile e Tete Pozzi per l’A2 femminile

La Como Nuoto continua ad allenarsi con le sue squadre e i suoi gruppi nella splendida cornice naturale del Centro sportivo La Pinetina di Appiano Gentile, con la sua piscina da 50 metri, che appunto ospita le sedute estive del club lariano dal 15 giugno al 31 luglio e poi riprenderà dal 1 al 20 settembre. Intanto la sezione pallanuoto dello storico club lariano si sta già muovendo in vista della nuova stagione agonistica dove si presenterà al via con le sue prime squadre maschile e femminile iscritte ai campionati nazionali di serie A2 e arrivano anche le prime conferme sul fronte roster. Il team maschile della Como Nuoto riparte dalla conferma di coach Predrag Zimonjic e dallo zoccolo duro della squadra. Così come le Rane Rosa, il team femminile del club comasco, ricomincerà dal confermatissimo coach Stefano “Tete” Pozzi. Per ora unica giocatrice partente è l’attaccante ligure Virginia Boero che ha scelto di trasferirsi in serie A1 con Trieste.