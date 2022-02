Como Nuoto la Recoaro ha voglia di mangiarsi ancora un... Camogli

A2 maschile

Sabato 26 febbraio tornerà in vasca per il 2° turno di ritorno.

Como Nuoto vigilia del 2° turno di ritorno del campionato di A2 maschile.

Como Nuoto la squadra lariana in trasferta nella piscina ligure sabato 26 alle ore 18 per bissare il successo dell'andata

Vigilia di campionato per la Recoaro Como Nuoto che sabato 26 febbraio tornerà in vasca per il 2° turno di ritorno del girone nord del campionato di pallanuoto A2 maschile. Per il team lariano reduce dal bel successo casalingo contro Brescia, il calendario riserva la trasferta in Liguria ospite del Camogli già battuto all'andata per 11-9 il 20 novembre scorso. Camogli in salute reduce dal successo esterno di sette giorni fa contro l'Arenzano e a quota 15 in classifica. Ma in casa comasca c'è tanta voglia di fare bene e tanta fame di mangiarsi ancora... il Camogli.

Programma del 2° turno di ritorno serie A2 girone Nord

Sabato 26 febbraio ore 18 Camogli-Como, De Akker-Sportiva Sturla, Brescia-Imperia, Bogliasco-Arenzano, Torino-Lavagna, President Bologna-Crocera Stadium.

Classifica girone Nord A2 maschile

De Akker Bologna, Bogliasco 27; President Bologna, Camogli 15; Torino, Lavagna 14; Recoaro Como, Imperia 10; Sportiva Sturla, Brescia 5; Arenzano 2; Crocera Stadium 0.