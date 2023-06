Como Nuoto: si giocano il 9-10 giugno i quarti di finale della categoria giovanile di pallanuoto.

Como Nuoto: la Recoaro U16 maschile a Trieste cerca il pass per le semifinali tricolori

Torna in acqua la Recoaro Como Nuoto che dopo la doppietta messa a segno dalla sue Rane Rosa qualificate alle finali tricolori sia Under16 che Under18 femminile, in questo weekend ci riprova con i maschietti. Venerdì 9 e sabato 10 giugno infatti tocca alla squadra degli Under16 dello storico club lariano scendere in acqua nella piscina "Bruno Bianchi" di Trieste per il girone dei quarti di finale nazionale che darà diritto alle prime due classificate di accedere alle semifinali tricolori. Gli Under16 della Recoaro diretti da coach Andrea Bulgheroni sono inseriti nel girone 3 che li vedrà sfidare oggi e domani i pari età della PN Trieste, del President Bologna e del Bogliasco 1951

Girone 1 – SC Quinto, Torino 81, Alma Nuoto, Onda Blu Dalmine

Girone 2 – Pol. Coop Parma, AN Brescia, Lib. RN Perugia, Nuoto Catania

Girone 3 – PN Trieste, President Bologna, Bogliasco 1951, Como Nuoto

Girone 4 – Azzurra N. Prato, Roma Vis Nova PN, Acquachiara ATI 2000, Pro Recco N e PN

Girone 5 – Club Aq. Pescara, CN Salerno, NC Monza, Zero9 Team

Girone 6 – SS Lazio Nuoto, RN Cagliari, RN Savona, Telimar Palermo

Girone 7 – CN Posillipo, Vela N. Ancona, Plebiscito Padova, Anzio Waterpolis

Girone 8 – Cosenza PN, WP Bari, CC Ortigia, San Mauro N.