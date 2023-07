Como Nuoto: nel weekend dell'8-9 luglio a Monza i giovani lariani si giocano il passaggio ai Tricolori.

Como Nuoto: la Recoaro Under20 pronta per le semifinali nazionali contro Busto, Anzio e Bologna

Fine settimana speciale per la squadra Under20 maschile della Recoaro Como Nuoto che sabato 8 e domenica 9 luglio si tufferà nella vasca della piscina Pia Grande di Monza in occasione delle semifinali nazionali del campionato di pallanuoto. La squadra lariana sfiderà i pari età del Busto Pallanuoto, del President Bologna e del Waterpolo Anzio vicecampioni d'Italia in carica. Le prime due squadre classificate accederanno alle Final Eight per lo scudetto di categoria.

il 2006 Matteo Pasetti convocato per il raduno con lItlai Under17

Intanto arrivano altre belle notizie tinte d'azzurro in casa della Como Nuoto . Dopo il quarto posto agli Europei centrato dalle giovani Emma Serafini ed Elisa Mercatali con la nazionale femminile Under15, ecco che un altro atleta lariano il classe 2006 Matteo Pasetti è stato convocato per partecipare al raduno con l'Italia under 17 maschile, guidata dal tecnico federale Massimo Tafuro in preparazione agli Europei di categoria in programma a Manisa in Turchia dall'8 al 14 agosto. Pasetti e gli altri azzurrini lavoreranno a Santa Maria Capua Vetere dal 10 al 20 luglio per poi partecipare a un torneo a Szeged in Ungheria dal 20 al 24 luglio. Quindi torneranno al Centro Federale di Ostia fino al 6 agosto in common training con l'Olanda dal 30 luglio.

Ecco tutti gli azzurrini Unde17 convocati

Matteo Pasetti (Como Nuoto), Francesco Scordo (CC Ortigia 1928), Davide Varavallo, Luca Izzo ed Emanuele Miraldi (CN Posillipo), Mattia Giorgio Di Corato (NC Monza), Loreno De Marchi (Pro Recco N e PN), Manuel Carlo Arco (RN Savona), Federico Castrucci, Alessandro Salipante, Simone De Vecchis (Roma Vis Nova), Diego Tresa, Fabrizio Dominici, Adriano Barigelli (Lazio Nuoto), Giobatta Valle, Jacopo Gambacciani, Nicolò Migliorini e Tommaso Pistafa (Iren Genova Quinto), Matteo Bisso (RN Sori), Francesco Pettonati (Telimar), Domenico Barillà (Telimar).