Como Primavera doppio colpo per gli azzurrini: battono la Reggiana e salgono al sesto posto

Como Primavera si è aperto ieri il girone di ritorno del campionato di categoria

Como Primavera la squadra lariana si è imposta al Lambrone di Erba per 1-0 con rete di Tremolada

Inozia nel migliore dei modi il girone di ritprno per il Como Primavera2. Ieri infatti la squadra lariana ha vinto al Lambrone di Erba battendo il fanalino di coda Reggiana per 1-0 grazie alla rete segnata da Tremolada. Con questa vittoria gli azzurrini salgono al sesto posto in classifica e torneranno in campo sabato prossimo ospiti del Pordenone ultimo a quota 10 punti e già battuto nel match d'andata del 17 settembre scorso per 3-1.

Programma del 16° turno primo di ritorno del girone A Primavera 2

Sabato 28 gennaio ore 14.30 Como-Reggiana 3-1, Feralpisalò-Brescia 1-1, Albinoleffe-Cremonese 0-2, Alessandria-Monza 1-1, Cittadella-Vicenza 1-2, Spal-Pordenone 3-0, Genoa-Parma 0-0. Padova-Venezia 0-1.

Classifica del girone A Primavera 2

Genoa 38; Spal 35; Parma 34; Monza 32; Venezia 27; Como 25; Albinoleffe, Cremonese 23; Brescia 20; Feralpisalò, Vicenza 19; Padova 15; Cittadella 13; Alessandria 11; Reggiana, Pordenone 10.

Programma del 17° turno secondo di ritorno del girone A Primavera 2

Sabato 4 febbraio ore 14.30 Pordenone-Como, Genoa-Albinoleffe, Brescia-Spal, Vicenza-Feralpisalò, Monza-Padova, Parma-Cremonee, Reggiana-Cittadella, Venezia-Alessandria.