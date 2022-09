Como Primavera, gli azzurrini di mr Bell ospitano il Pordenone per cercare la prima vittoria

Como Primavera: si gioca oggi il 2° turno del girone A del campionato giovanile.

Torna in campo questa mattina la squadra del Como Primavera che per il 2° turno d'andata del girone A del campionato nazionale di categoria ospita al Lambrone di Erba il Pordenone. Per gli azzurrini di Mr Bell si tratta dell'esordio stagionale in campionato tra le mura amiche dove hanno già vinto due turni di Coppa Italia. Tra i lariani mancherà Di Giuliomaria squalificato dopo l'espulsione rimediata nel match di settimana scorsa pareggiato 2-2 sul campo della Reggiana. Pordenone invece reduce dal pesante ko interno per 0-4 subito contro la Spal.

Programma del 2° turno d'andata del girone A Primavera 2

Sabato 17 settembre ore 11 Como-Pordenone; ore 15 Albinoleffe-Genoa, Alessandria-Venezia, Cittadella-Reggiana, Cremonese-Parma, Feralpisalò-Vicenza, Padova-Monza, Spal-Brescia.

Classifica del girone A Primavera 2

Cremonese, Vicenza, Monza, Spal, Venezia 3; Como, Reggiana, Brescia, Feralpisalò, Parma, Genoa 1; Albinoleffe, Cittadella, Alessandria, Pordenone, Padova 0.