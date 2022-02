Como Primavera: gli azzurrini di mr Boscolo alle 14.30 ospitano a Erba la capolista Parma

al lambrone

Nel match d'andata giocato nella città ducale il 2 ottobre scorso gli azzurrini persero con onore per 2-0.

Como Primavera: si gioca oggi il 4° turno di ritorno del girone A.

Como Primavera: per i giovani lariani reduci da 4 risultati utili di fila proveranno a fermare l'imbattuta squadra ducale

Torna in campo oggi pomeriggio il Como Primavera 2 che per il 4° turno di ritorno del girone A nazionale ospita al Lambrone di Erba niente meno che la capolista Parma (ore 14.30) lanciatissima in vetta ed ancora imbattuta a quota 36 punti. Un impegno tostissimo per gli azzurrini di mr Boscolo che però sono reduci da ben 4 risultati utili consecutivi l'ultimo il pareggio di sette giorni fa colto contro il Cittadella. Nel match d'andata giocato nella città ducale il 2 ottobre scorso gli azzurrini persero con onore per 2-0. Oggi però proveranno a fare l'impresa di fermare la capolista.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 19 febbraio ore 14.30 Como-Parma, Brescia-Alessandria, Cremonese-Monza, Vicenza-Cittadella, Reggiana-Venezia, Udinese-Virtus Entella. Riposa Pordenone.

Classifica del Girone 1 campionato Primavera2

Parma 36; Cremonese 30; Brescia, Monza 28; Virtus Entella 26; Udinese 25; Venezia 21; Vicenza , Cittadella 16; Pordenone, Alessandria 12; Como 10; Reggiana 4.