Como Primavera: vigilia del 22° turno stagionale del girone A di categoria.

Como Primavera: gli azzurrini lariani ospitano l'Alessandria per provare a fare ... 12

Sulla scia di 11 risultati utili consecutivi il Como Primavera si appresta ad ospitare il 22° turno stagionale, il sesto di ritorno del girone A. Sabato 11 marzo alle ore 14.30 al Lambrone di Erba gli azzurrini di mister Bell riceveranno la visita dell'Alessandria penultima in classifica ma che è assolutamente da non sottovalutare. Se non altro perché nel match d'andata giocato il 29 ottobre scorso in Piemonte riuscì a battere i lariani per 3-0. Da allora però la Primavera comasca è cresciuta molto e vuole continuare a scalare posizioni in classifica.

Programma del 22° turno, sesto di ritorno del girone A Primavera 2

Sabato 11 marzo ore 14.30 Albinoleffe-Feralpisalò, Como-Alessandria, Padova-Vicenza, Parma-Monza, Pordenone-Cremonese, Reggiana-Genoa, Spal-Cittadella, Venezia-Brescia.

Classifica del girone A Primavera 2

Genoa 51; Parma 47; Spal 44; Monza 42; Venezia 39; Cremonese 34; Como 32; Albinoleffe 27; Vicenza 26; Brescia 23; Feralpisalò 22; Cittadella 19; Padova 18; Reggiana 16; Alessandria 14; Pordenone 11.