Como Primavera: vigilia del 21° turno del girone 1 del campionato di categoria.

Como Primavera: gli azzurrini ospitano a pranzo l'Albinoleffe per continuare la loro scalata

Vigilia di campionato per il Como Primavera che sabato 4 marzo alle 12 aprirà il 21° turno del girone A di categoria ricevendo al Lambrone di Erba all'Albinoleffe. Per il team lariano diretto da coach Bell la voglia di allungare la serie utile di risultati sfruttando la scia della pirotecnica ultima vittoria ottenuta settimana scorso in casa del Feralpisalò per 3-4. Una sfida comunque non facile per gli azzurrini che proveranno a bissare contro il team bergamasco il successo dell'andata centrato in trasferta con un netto 1-4.

Programma del 21° turno, quinto di ritorno del girone A Primavera 2

Sabato 4 marzo ore 12 Como-Albinoleffe, ore 14.30 Genoa-Pordenone, Brescia-Padova, Cittadella-Alessandria, Cremonese-Venezia, Feralpisalò-Reggiana, Vicenza-Parma, Monza-Spal.

Classifica del girone A Primavera 2

Genoa 48; Parma 44; Monza 42; Spal 41; Venezia 39; Cremonese, Como 31; Albinoleffe , Vicenza 26; Brescia 20; Feralpisalò 19; Padova 18; Cittadella 16; Reggiana 15; Alessandria 14; Pordenone 11.