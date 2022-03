Como Primavera gli azzurrini si preparano a portare l'assalto all'Udinese

Calcio giovanile azzurro

Como Primavera vigilia del 7° turno di ritorno nel girone A del campionato Under19 nazionale.

Como Primavera la squadra di mr. Boscolo sabato 12 alle ore 11 al lambrone di erba ospiterà il team friulano

Il Como Primavera arriva a metà del girone di ritorno del campionato nazionale. E' infatti vigilia del 7° turno di ritorno per la squadra lariana che sulla scia del rocambolesco pareggio conquistato lunedì scorso in casa contro l'Alessandria si prepara a un'altra gara tra le mura amiche del Lambrone di Erba dove sabato 12 marzo alle ore 11 della mattina ospiterà l'Udinese sesta in classifica a quota 29 punti. Ricordiamo che nel match d'andata gli azzurrini di mr. Boscolo strapparono un buon pareggio in Friuli per 2-2 ma ora puntano alla posta piena visto che stanno attraversando un buon momento di forma e sono anche in risalita in classifica.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 12 marzo ore 11 Como-Udinese; Alessandria-Cittadella, Brescia-Reggiana, Monza-Virtus Entella, Parma-Cremonese, Pordenone-Vicenza. Riposa Venezia.

Classifica del Girone 1 campionato Primavera 2

Parma 40; Cremonese 37; Brescia 35; Monza 31; Venezia 30; Udinese 29; Virtus Entella 26; Vicenza 23; Cittadella 16; Como 14; Pordenone, Alessandria 13; Reggiana 4.