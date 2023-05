Como Primavera: è vigilia del 30° ultimo turno stagionale del girone A.

Como Primavera: gli azzurrini vogliono chiudere in bellezza e ricevono il Padova

Vigilia speciale per il Como Primavera che si appresta a chiudere la regular season del campionato di categoria. Domani sabato 13 maggio alle 15 per il 30° turno del girone A la squadra azzurra di mister Bell ospiterà al Lambrone di Erba i pari età del Padova già battuti nel match d'andata il 21 gennaio scorso per 0-2. L'occasione per chiudere in bellezza la stagione regolare e riscattare gli ultimi passi falsi.

Programma del 30° turno, 15° di ritorno del girone A Primavera 2

Sabato 13 maggio ore 14 Alessandria-Cremonese; ore 15 Como-Padova, Albinoleffe-Pordenone, Cittadella-Parma, Feralpisalò-Monza, Genoa-Venezia, Reggiana-Brescia, Spal-Vicenza.

Classifica del girone A Primavera 2

Genoa 69; Parma, Venezia 61; Spal, Monza 58; Cremonese 51; Como 36; Vicenza, Albinoleffe 35; Brescia, Alessandria 30; Feralpisalò 29; Cittadella 28; Padova 27; Reggiana 21; Pordenone 18.