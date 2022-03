Como Primavera, rocambolesca sconfitta casalinga per gli azzurrini rimontati 3-4 dall'Udinese

Calcio giovanile risultati

Como Primavera: avanti 3-1 il tam di mr Boscolo a pochi minuti dalla fine si è dovuto arrendere ai friulani

Rocambolesca sconfitta casalinga quella subita nel weekend dal Como Primavera2 in occasione del 7° turno di ritorno di campionato. La squadra di mr Boscolo avanti per tutta la gara contro l'Udinese infatti si è fatta rimontare e battere proprio nei minuti finali per 3-4. Per gli azzurrini un boccone amaro da digerire dopo aver pregustato fino al 44' del secondo tempo il dolce sapore della vittoria. Il Como resta così a quota 14 raggiunto dall'Alessandria e tornerà in campo sabato 19 marzo ospite della Cremonese seconda in classifica: all'andata, il 6 novembre scorso i lariani persero di misura in casa per 1-2.

Il tabellino di Como-Udinese 3-4

(primo tempo 2.1)

Marcatori: primo tempo 9' Di Giuliomaria (C), 27' Cosentino (C), 43' Pafundi (U); secondo tempo 25' Di Giuliomaria (C), 33' Pafundi (U), 43' Ianesi (U), 44' Centis (I).

Il cartellone del 7° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 12 marzo ore 11 Como-Udinese 3-4; Alessandria-Cittadella 3-3, Brescia-Reggiana 5-0, Monza-Virtus Entella 3-2, Parma-Cremonese 2-2, Pordenone-Vicenza 2-4. Riposa Venezia.

Classifica del Girone 1 campionato Primavera 2

Parma 41; Cremonese, Brescia 38; Monza 34; Udinese 32; Venezia 30; Virtus Entella, Vicenza 26; Cittadella 17; Como, Alessandria 14; Pordenone 13; Reggiana 4.

Il cartellone dell'8° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 19 marzo ore 14.30 Cremonese-Como, Cittadella-Parma, Reggiana-Pordenone, Udinese-Vicenza, Venezia-Alessandria, Entella-Brescia. Riposa Monza.