Como Primavera rocambolesco 4-4 a Erba per i lariani raggiunti nel finale dall'Alessandria

Calcio giovanile risultati

Como Primavera pari amaro per gli azzurrini che avanti sul 4-2 hanno incassato due reti negli ultimi minuti del posticipo

Rocambolesco pareggio per il Como Primavera nel posticipo del 6° turno di ritorno del girone A giocato ieri al Lambrone di Erba. Gli azzurrini di mr. Boscolo sono stati fermati sul 4-4 dall'Alessandria dopo che erano sul 4-2 a pochi minuti dalla fine. Negli ultimi minuti infatti gli ospiti sono riusciti a coronare un'incredibile rimonta segnando due reti. Un pareggio amaro per gli azzurrini che salgono a quota 14 punti e torneranno in campo ancora in casa sabato 12 marzo quando ospiteranno l'Udinese con cui pareggiarono nel match d'andata del 30 ottobre per 2-2.

Il tabellino di Como-Alessandria 4-4 (2-1)

Marcatori: primo tempo 9' Citterio (C), 12' Pellitteri (A), 33' Duchini (C); secondo tempo 10' Dichini (C), 20' Pellitteri (A)31' Longo (C), 38' Pellegrni (A), 43' Barisone (A).

Il cartellone del 6° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 5 marzo ore 14.30 Cittadella-Venezia 1-3, Cremonese-Brescia 3-3, Reggiana-Monza rinviata al 16 marzo, Udinese-Pordenone 1-1, Vicenza-Parma 1-1. Lunedì 7 marzo ore 14.30 Como-Alessandria 4-4. Riposa Virtus Entella.

Classifica del Girone 1 campionato Primavera 2

Parma 40; Cremonese 37; Brescia 35; Monza 31; Venezia 30; Udinese 29; Virtus Entella 26; Vicenza 23; Cittadella 16; Como 14; Pordenone, Alessandria 13; Reggiana 4.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 12 marzo ore 14.30 Como-Udinese, Alessandria-Cittadella, Brescia-Reggiana, Monza-Virtus Entella, Parma-Cremonese, Pordenone-Vicenza. Riposa Venezia.