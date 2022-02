Como Primavera super impresa degli azzurrini che hanno fermato l'imbattuta Parma

Calcio giovanile risultati

Como Primavera al Lambrone di Erba i lariani di mr Boscolo hanno battuto la capolista ducale per 3-2

Super impresa del Como Primavera che ieri in occasione del 4° turno di ritorno del girone A ha sconfitto sul campo di casa del Lambrone di Erba l'ancora imbattuta capolista Parma collezionando il quinto risultato positivo consecutivo. I ragazzi di mister Boscolo si sono imposti per 3-2 al termine di una bellissima partita molto combattuta e risolta nei minuti finali. In vantaggio gli azzurrini al 9' con Citterio e al 30' hanno raddoppiato grazie ad un'autorete. Il Parma ha reagito accorciando le distanze al 35' e ha poi raggiunto il pareggio ad inizio ripresa quando al 2' Sits ha insaccato nella porta lariana. Quella di ieri però era la giornata dai giovani comaschi che infatti hanno continuato a macinare gioco e sono stati premiati al 39' del secondo tempo quando Tremolada ha insaccato la rete del definitivo 3-2 che ha regalato l'incredibile vittoria. Con questi 3 punti gli azzurrini scavalcano sia Alessandria che Pordenone si portano a quota 13. Ora torneranno in campo sabato prossimo ospiti del Monza che all'andata si impose per 1-2.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 19 febbraio ore 14.30 Como-Parma 3-2, Brescia-Alessandria 3-2, Cremonese-Monza 3-2, Vicenza-Cittadella 1-0, Reggiana-Venezia 0-1, Udinese-Virtus Entella 1-0. Riposa Pordenone.

Classifica del Girone 1 campionato Primavera2

Parma 36; Cremonese 33; Brescia 31; Monza, Udinese 28; Virtus Entella 26; Venezia 24; Vicenza 19; Cittadella 16; Como 13; Pordenone, Alessandria 12; Reggiana 4.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 26 febbraio ore 14.30 Monza-Como, Alessandria-Vicenza, Parma-Reggiana, Pordenone-Brescia, Venezia-Udinese, Virtus Entella-Cremonese. Riposa Cittadella.