Como Women buon momento delle lariane che espugnanoi il campo del Cittadella 

Como Women la doppietta di Rocco regala il successo per 2-0 alle biancoazzurre che ora pensano alla sfida con la capolista Juventus

Secondo successo consecutivo per la squadra Primavera della Como Women che ieri nel recupero del 2° turno di ritorno ha sbancato il campo del quotato Cittadella per 2-0. Un successo meritato e propiziato dalla bella doppietta segnata da Rocco che ha regalato tre punti preziosi alle lariane che salgono così a quota 17 punti. Comasche che ora gasate da queste ultime belle vittorie preparano la prossima sfida niente meno che contro la capolista Juventus domenica prossima in casa. Ricordiamo che nel match d'andata giocato in Piemonte lo scorso 14 novembre le bianconere si imposero con un tennistico 6-1.

Il cartellone del recupero del 2° turno di ritorno girone A

Domenica 20 marzo ore 14.30 Cittadella-Como 0-2, Brescia-Verona 0-4, Chievo-Inter 0-5, Juventus-Milan rinviata al 30 aprile, Sampdoria-Pro Sesto 0-0, Sassari Torres-Tavagnacco rinviata.

Classifica attuale del girone A Primavera femminile

Juventus 40; Milan, Inter 36; Verona 32; Cittadella 29; Sampdoria 20; Brescia 18; Como 17; Pro Sesto 15; Chievo 14; Tavagnacco, Sassari Torres 4.

Il cartellone del 17° turno stagionale girone A

Domenica 27 marzo ore 14.30 Como Women-Juventus, Inter-Verona, Milan-Cittadella, Pro Sesto-Tavagnacco, Sampdoria-Chievo, Sassari Torres-Brescia.