Como women che successone la due giorni di Open day giovanile

Como women si è svolto il secondo appuntamento organizzato dal club lariano ad Appiano.

Como women ieri sono intervenuti agli allenamenti anche i due mr della serie B dell’ACF Pablo Wergifker e Daniel Stremiz

Non ha deluso le attese anche la seconda giornata di Open day organizzata dal Como women che è tornato in campo ieri sera presso Centro Sportivo di Appiano Gentile in viale dello sport dove ha accolto tante giovanissime e talentuose ragazze che si sono allenate con lo staff lariano con entusiasmo e il sorriso sulle labbra. E ieri ad allenare le giovani calciatrici lariane c’rano anche gli allenatori della prima squadra dell’ACF Como neopromossa in serie B mr Pablo Wergifker e mr Daniel Stremiz che hanno diretto il lavoro sul campo delle ragazze dell’Open day tutte nate dal 2004 al 2014 che hanno sudato e giocato sempre con grande entusiasmo. Dopo questa due giorni di Open day ricordiamo che il club lariano ha già aperto le scrizioni per le bambine e ragazze nate dal 2004 al 2014 in vista della nuova stagione calcistica. Per informazioni rivolgersi presso la segreteria da martedì a venredì dalle ore 15 alle 18 al tel 3348445977 (Gianni) o 3471351959 (Italo).