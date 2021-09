Como Women debutto vincente per la squadra Primavera corsara in Sardegna 

Callcio femminile risultati dal vivaio

E' iniziato nel migliore dei modi il campionato nazionale Primavera femminile per la Como Women che ha vinto ieri il 1° turno in trasferta. La squadra lariana infatti è tornata dalla Sardegna con un bel successo per 3-0 colto all'esordio sul campo della Torres Sassari. Ora le giovani lariane torneranno in campo domenica 3 ottobre quando debutteranno tra le mura amiche ricevendo il Cittadella che nel 1° turno ha perso in casa contro l'Inter per 1-3

I risultati del 1° turno girone a Primavera femminile

Domenica 26 settembre: Brescia-Pro Sesto 1-1, Chievo-Hellas Verona 3-5, Cittadella-Inter 1-3, Juventus-Tavagnacco 5-1, Sampdoria-Milan Women rinviata, Sassari Torres-Como 0-3.

Classifica girone A Primavera femminile

Como Women, Juventus, Hellas Verona, Inter 3; Brescia, Pro Sesto 1; Milan, Sampodria, Chievo, Cittadella, Tavagnacco, Sassari Torres 0

Il programma del 2° turno girone a Primavera femminile

Domenica 26 settembre: ore 16 Como-Cittadella, Verona-Brescia, Inter-Chievo, Milan-Juve, Pro Sesto-Sampdoria, Tavagnacco-Sassari Torres.