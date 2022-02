Como Women domenica di riposo per il team lariano che guarda sempre tutti dall'alto

News calcio femminile

Como Women si è giocato ieri un 3° turno di ritorno "monco" in serie B donne.

Como Women la capolista comasca tornerà in campo domenica 27 febbraio quando ospiterà il Sassari Torres

Domenica di riposo per la Como Women che a causa degli impegni con le nazionali di alcune sue giocatrici ha dovuto rinviare al 2 marzo la sfida al vertice contro il Brescia. Ecco allora che le lariane hanno fatto da spettatrici ad un 3° turno di ritorno in serie B davvero molto corto visto che si sono giocate solo tre gare che hanno visto i successi di Cittadella e Chievo entrambe corsare e il pareggio tra Pro Sesto e Cesena. Si era già giocata invece Cortefranca-Bari finita anch'essa sullo 0-0. Il team lariano tornerà così in campo domenica 27 febbraio in casa contro il Sassari Torres già battuta all'andata con l'obiettivo di mantenere il primato solitario prima dello scontro diretto a Brescia come detto in programma il 2 marzo.

Programma del 3° turno di ritorno del campionato di serie B femminile Domenica 13 febbraio Cortefranca-Bari 0-0, Domenica 20 febbraio Pro Sesto-Cesena 0-0, Ravenna-Cittadella 0-1, Sassari Torres-Chievo 1-4. rinviate al 2 marzo Palermo-Tavagnacco e alle ore 20.30 Brescia-Como; Roma Calcio-San Marino rinvita al 9 marzo.