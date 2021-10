Como Women esordio casalingo in campionato per le Allieve e le Giovanissime lariane

Calcio femminile in campo il vivaio

Como Women weekend intenso per il settore giovanile del club presieduto da Stefano Verga.

Como Women weekend intenso per il settore giovanile del club presieduto da Stefano Verga.

Como Women sabato 2 ottobre aprono le U17, domenica 3 in campo U15 e nel pomeriggio la Primavera contro il Cittadella

Si annuncia un weekend molto intenso per la Como Women. Già perchè mentre la prima squadra di serie B vola in Sardegna per giocare il 4° turno d' andat ospite del fanalino di coda Sassari Torres, ben tre formazioni del settore giovanili scenderanno in campo. Debutto stagionale in campionato infatti per le Allieve nazionali Under17 e per le Giovanissime Under15 mentre per la squadra Primavera lariana si tratterà del secondo turno.

Apripista del weekend sarà domani, sabato 2 ottobre, la squadra Under17 Allieve che alle ore 16 tra le mura amiche del campo di Cislago in viale dello sport ospiterà le pari età del Sedriano. Domenica 3 ottobre invece alla mattina alle ore 10.30 toccherà alle Giovanissime Under15 lariane debuttare sempre in casa tra le mura amiche di Cislago contro il Calcio Lecco. Nel pomeriggio invece alle ore 15 prima partita casalinga di campionato per la squadra Primavera della Como Women che sulle ali della vittoria ottenuta a Sassari nel match d'esordio cercherà il bis ospitando a Cislago il Cittadella.

Il programma del 2° turno girone a Primavera femminile

Domenica 26 settembre: ore 16 Como-Cittadella, Verona-Brescia, Inter-Chievo, Milan-Juve, Pro Sesto-Sampdoria, Tavagnacco-Sassari Torres.

Classifica girone A Primavera femminile

Como Women, Juventus, Hellas Verona, Inter 3; Brescia, Pro Sesto 1; Milan, Sampodria, Chievo, Cittadella, Tavagnacco, Sassari Torres 0