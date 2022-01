Como Women ieri buona amichevole oltre frontiera per le lariane vittoriose a Lugano per 3-0

News calcio femminile

Como Women fermo il campionato, domenica internazionale per la squadra biancoblù .

Como Women intanto sono già in vendita on line i biglietti per la partita di Coppa Italia contro la Roma di sabato 29 gennaio a Ponte Lambro

Con il campionato di serie B femminile ancora fermo la Como Women ha voluto tenersi in forma con una domenica oltre confine e disputando ieri un'amichevole internazionale. La squadra lariana infatti è scesa in campo nella vicina Svizzera a Tesserete dove alle ore 13.30 è stata ospite del FC Lugano. Amichevole utile per le comasche che si sono imposte per 3-0 e hanno inserito anche le ultime tre arrivate: il portiere americano Sara Suzanne Small, il difensore argentino Belen Taborda e l'attaccante rumena Cristina Carp. Quella interra elvetica è stata una buona sgambata in vista del prossimo impegno ufficiale in programma sabato 29 gennaio a Ponte Lambro quando la Como Women ospiterà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la detentrice del trofeo la fortissima Roma. A questo proposito sono già disponibili online i biglietti per la partita di Coppa Italia Como Women-Roma che si disputerà alle ore 12 a Ponte Lambro. Per info cosulatre la pagina sociale del club https://www.facebook.com/comowomenofficial.

Questo il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia - andata

Sabato 29 gennaio

Ore 12.30 Empoli-Fiorentina

Ore 14.30 Como Women-Roma

Domenica 30 gennaio

Ore 12,30 Sampdoria-Milan

Ore 14.30 Inter-Juventus