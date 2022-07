Como Women, ieri il team lariano si è radunato a Ponte Lambro per preparare l'avventura in serie A 

Como Women: si è alzato il sipario sulla nuova stagione del club cittadino femminile.

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione del Como Women che dopo l'entusiasmante cavalcata promozione nell'ultimo torneo di B, ora ha iniziato a preparare il suo debutto in serie A. Ieri mattina presso il centro sportivo di Ponte Lambro si è infatti radunata la squadra lariana agli ordini dello staff del confermato mr Sebastian De La Fuente e a fare gli onori di casa c'erano il presidente Stefano Verga e il direttore generale Miro Keci. La squadra ha svolto i tradizionali test di inizio stagione per poi svolgere il primo allenamento sul campo. Ricordiamo che la formazione lariana nel weekend prossimo andrà in Trentino Alto Adige per svolgere il ritiro a Marilleva fino al 9 agosto. Nel frattempo è già stata prevista una prima amichevole di lusso contro il Milan per sabato 30 agosto alle ore 17 che precederà la partenza per il Trentino. Inoltre si attendono nuove dal mercato dopo il rinnovo della capitana Giulia Rizzon e gli arrivi in prestito dalla Juventus delle due giovani Beatrice Beretta classe 2003 e Chiara Beccari classe 2004, oltre l'ingaggio del portiere slovacco Mária Korenčiová.