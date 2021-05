Como Women il club lariano ha risolto il contratto con il ds Claudio Salviti

Como Women primi movimenti della società del presidente Stefano Verga.

Como Women intanto tornano in campo le Under17 per due amichevoli di lusso

Primi movimenti della Como Women verso la nuova stagione sportiva 2021722. Come aveva anticipato il patron Stefano Verga ci saranno non pochi cambiamenti sia per quanto riguarda la squadra che per lo staff. Il primo infatti è stato comunicato proprio in quest ore e si tratta della risoluzione consensuale dell’accordo con il DS Claudio Salviti.

Il Comunicato ufficiale della Como Women

Il Como Women comunica che, nella serata di ieri, è stato raggiunto un accordo con il Direttore Sportivo, Claudio Salviti, per la risoluzione consensuale del contratto. La società, ringraziando il diesse per il lavoro svolto, gli augura le migliori sorti professionali.

Tornano in campo le Under17 per due amichevoli di lusso

Intanto buone nuove arrivano dal campo e dal settore giovanile del club lariano. Infatti è arrivato il via libera per il ritorno in campo seppure per disputare due gare amichevoli per le Under17 della Como Women. Le giovani lariane sfideranno infatti sul terreno amico di Appiano Gentile il 2 giugno alle ore 10.30 le pari età dell’Inter e poi bisseranno domenica 13 giugno sempre in casa contro la squadra di pari categoria del Milan sempre alle ore 10.30. Due test di lusso per riassaporare il sapore della partita dopo mesi di stop.