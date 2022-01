Como Women il team lariano perde in casa il primo round contro la Roma

Calcio femminile risultati di Coppa

Como Women nel weekend si è giocata l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

Como Women le capitoline si sono imposte per 3-0 a Ponte Lambro, risultato troppo severo per le comasche

Niente da fare per la Como Women nel primo round dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra lariana infatti si è dovuta arrendere sabato scorso nella gara d'andata contro la Roma per 3-0. Davanti a uno stadio Comunale Giacinto Facchetti di Ponte Lambro tutto esaurito e arricchito dalla presenza sulle tribune di personalità illustri tra cui il ct della nazionale Milena Bertolini e Javier Zanetti, la squadra comasca diretta da mister Sebastian De La Fuente ha giocato a viso aperto contro le detentrici del trofeo che però sono andate in vantaggio nel finale di primo tempo con Lazaro che poi ha arrotondato i conti a fine gara per la sua personale doppietta. Nel mezzo anche il raddoppio di Haavi che di fatto aveva complicato i tentativi di rimonta delle lariane. La qualificazione ovviamente diventa ora una "mission impossibile" nella gara di ritorno del 12 febbraio. Intanto la squadra lariana potrà concentrarsi sul ritorno in campionato di serie B che avverrà da capolista domenica 6 febbraio in casa contro il Cesena.

Il tabellino di Como Women – As Roma 0-3 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 43’ pt Lazaro, 12’ st Haavi, 43’ st Lazaro

Como Women: Small, Cecotti, Vergani (42’ s.t. Roventi), Pastrenge (16′ s.t. Lipman), Rizzon, Hilaj, Kubassova, Picchi, Di Luzio (25′ st. Carravetta), Beil (25′ s.t Mariani), Carp (16′ s.t. Rigaglia).

A disposizione: Bettineschi, Bianchi. All. De la Fuente

AS Roma Femminile: Caesar, Pettenuzzo, Linari, Di Guglielmo (24′ s.t. Kollmats), Bernauer, Serturini (44′ s.t. Corelli), Greggi, Andressa (36’ s.t. Ferrara), Haavi, Glionna (24′ s.t. Soffia), Lazaro (dal 44′ s.t. Battistini). A disposizione: Lind, Pacioni, Bergersen, Petrara. All. Spugna.

Arbitro: Giorgio Vergaro.

Questo il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia - andata

Sabato 29 gennaio

Ore 12 Como Women-Roma 0-3

Ore 12.30 Empoli-Fiorentina 0-0

Domenica 30 gennaio

Ore 12,30 Sampdoria-Milan 1-4

Ore 14.30 Inter-Juventus 1-1

Questo il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia - Ritorno

Sabato 12 Febbraio orari da definire Roma-Como, Juventus-Inter, Milan-Sampdoria, Fiorentina-Empoli