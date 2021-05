Como women il team lariano vuole chiudere in bellezza ospitando Vicenza

Como women verso l’ultima gara stagionale del campionato di serie B.

Como women nel mirino della squadra di mr Fabio Calcaterra c’è ancora il terzo posto

Si avvicina l’ultimo impegno ufficiale nel campionato di serie B 2002/21 per la Como Women. il team lariano diretto da mr Fabio Calcaterra domenica 23 maggio infatti ospiterà l’ultima gara casalinga del campionato cadetto contro il Vicenza con cui all’andata, il 17 gennaio scorso, pareggiò per 1-1. Le comasche vogliono chiudere in bellezza questa stagione altalenante e strizzano ancora l’occhio al terzo posto che però pur vincendo l’ultima gara non dipenderà solo da loro. Le lariane sono in un buon momento, reduci da tre risultati utili, i due pareggi con Tavagnacco e Brescia e la bella vittoria esterna a Ravenna. In grande spolvero la bomber Greta Di Luzio che ha firmato tre delle ultime reti lariane: “Posso dire di essere tornata in piena forma e posso esprimermi al meglio. Spero in futuro di raggungere la serie A con Como perchè da subito mi è piaciuto il progetto ambizioso della società” .

Il programma del 26° turno di serie B

Domenica 23 maggio ore 15 Como -Vicenza, Brescia-Cittadella, Cesena-Roma, Chievo-Pontedera, Lazio-Tavagnacco, Perugia-Orobica, Ravenna-Pomigliano.

La nuova classifica di serie B femminile

Lazio 50; Pomigliano 49; Ravenna 41; Tavagnacco 40; Como Women, Cesena 39; Cittadella 37; Brescia 36; Chievo 34; Roma 31; Orobica 30; Vicenza 27; Pontedera 20; Perugia 5.