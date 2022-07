Como Women, in maglia lariana arriva la giovane Matilde Pavan in prestito dall'Inter 

Como Women: nuovo colpo in entrata della società del presidente Stefano Verga.

Como Women: attaccante mancina classe 2004 nata a Venezia cresciuta a Venezia e poi passata nelle ultime tre stagioni al club neroazzurro

Continua l'asse Como Women-Inter Women sul mercato di serie A femminile. Già perché la società lariana del presidente Stefano Verga ha annunciato di aver ingaggiato in prestito dal club neroazzurro la giovane attaccante Matilde Pavan per la stagione 2022/23. Un colpo che segue di poco quello siglato sempre con l'Inter da cui la società comasca ha preso a titolo definitivo l'attaccante Elisa Carravetta. Pavan mancina nata nel 2004 a Venezia è cresciuta calcisticamente nel settore giovanile della società lagunare e quindi in quello dell'Hellas Verona dove ha poi esordito in serie A nella stagione 2018/19. Qui di il passaggio all'Inter Women dove è rimasta in queste ultime tre stagioni.

Ora per Matilde, punto di forza anche della nazionale italiana Under19, si apre la nuova avventura con la maglia del Como Women alla corte di mr Sebastian De La Fuente che la conosce bene così come i direttore sportivo lariano Miro Keci che la portò già all'Inter e ora l'ha portata sul Lario. Dal mercato prima degli arrivi di Carravetta e Pavan, il club comasco aveva rinnovato la capitana Giulia Rizzon, preso in prestito dalla Juventus le due giovani Beatrice Beretta classe 2003 e Chiara Beccari classe 2004, oltre all'ingaggio del portiere slovacco Mária Korenčiová. Intanto la squadra gli ordini di mr Sebastian De La Fuente sta continuando la preparazione in vista della prima amichevole di lusso contro il Milan prevista per sabato 30 agosto alle ore 17 che precederà la partenza per il Trentino dove svolgerà il ritiro a Marilleva fino al 9 agosto.

Foto cusafabrizio