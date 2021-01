Como Women inizia il ritorno di B con un pari amaro

Calcio femminile weekend agrodolce per le due squadre nostrane in rosa.

Calcio femminile la Cometa Como finisce l’andata in A2 di calcio a 5 con una sconfitta di misura

E’ stato un weekend avaro di soddisfazioni per le due squadre nostraane di calcio femminie. La Como Women infatti ha aperto il ritorno del campionato di B con un pareggio casalingo contro la bestia nera Perugia che la rallenta nella scalata al vertice. Giro di boa negativo anche per la Cometa Como nel campionato di serie A2 di calcio femminile a 5 battuta sul campo della TopFive.

Como women occasione sprecata con il Perugia è solo pari 1-1

Altra occasione sprecata per la ComoWomen che ha iniziato il girone di ritorno di serie B rosa pareggiando in casa con il Perugia per 1-1. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 le ospiti sono addirittura passate in vantaggio per poi essere raggiunte dalla rete di Alessia Rognoni. Quindi non è bastato alle lariane il forcing finale e tante occasioni sprecate per portare a casa i tre punti. Da segnalare che il Perugia ha solo 5 punti in classifica 4 dei quali strappati proprio alla Como Women che tornerà in campo il 7 febbraio ospiti della Roma. In casa della Como Women la notizia bella è che da oggi torna ad allenarsi sul campo il suo settore giovanile.

Il calendario del 14° turno primo di ritorno di serie B

Domenica 24 gennaio ore 14.30 Brescia-Vicenza 2-2, Cesena-Ravenna 0-2, Chievo-Cittadella 4-0, Lazio-Pontedera 1.1, Orobica-Roma 0-0, Como-Perugia 1-1; Tavagnacco-Pomigliano rinviata.

La classifica di serie B femminile

Pomigliano 26; Como Women 257; Cesena, Lazio 21; Tavagnacco 20; Ravenna 19; Cittadella, Brescia 18; Orobica, Chievo 15; Vicenza 14; Pontedera 12; Perugia 4; Roma 34.

Il calendario del 15° turno primo di ritorno di serie B

Domenica 7 febbraio ore 14.30 Roma-Como, Cittadella-Lazio, Perugia-Brescia, Pomigliano-Cesena, Pontedera-Tavagnacco, Ravenna-Chievo, Vicenza-Orobica.

Cometa Como chiude l’andata di A2 a 5 con un ko in Piemonte

Si è chiuso con una sconfitta onorevole il girone d’andata del campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile per la Cometa Como che ieri è stata battuta in Piemonte nello scontro diretto con la TopFive per 6-4. Con questo risultato le lariane vengono scavalcate in classifica dalle torinesi. Comasche che torneranno in campo domenica prossima per aprire il ritorno ospiti della Mediterranea Cagliari che all’andata sconfissero a Cernobbio per 4-1

Programma dell’11° turno, ultimo d’andata A2

Oggi sabato 23 gennaio ore 20 Padova-Jasnagora 7-2; domenica 24 gennaio 2021 ore 15 TopFive-Cometa 6-4, Mediterranea-Verona 1-6, Città di Thiene -Vip C 5 rinviata, Pero-Duomo Chieri 1-2; rinviata Cus Cagliari-Italgirls.

Classifica girone A serie A2 femminile

Padova Femminile, Audace Verona 26; Jasnagora 19; Per0 18; Duomo Chieri 15; Vip5 10; Città di Thiene, Top Five 9; Cometa Como 8; Mediterranea Cagliari 5; Cus Cagliari 4; Italgirls 1 (fuori classifica).

Programma dell’1° turno di ritorno di A2

Domenica 31 gennaio Mediterranea Cagliari-Cometa, Verona-Duomo Chieri, Città di Thiene-Italgirls, Padova-Vip5, Pero-Jasnagora, TopFive-Cus Cagliari.