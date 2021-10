Como Women Javier Zanetti ospite della squadra prima della trasferta domenicale a San Marino

Calcio femminile in campo

Como Women vigilia speciale per la formazione del club comasco di serie B femminile.

Como Women vigilia speciale per la formazione del club comasco di serie B femminile.

Como Women domani pomeriggio alle ore 15 il team di mr Sebastian De La F0uente giocherà all'Acquaviva Stadium

Vigilia di campionato serena per la Como Women che domani, domenica 10 ottobre sarà impegnata per il 5° turno d'andata di serie B femminile sul campo dell'Acquaviva Stadium di Galdicciolo ospite del San Marino Academy. Fischio d'inizio è fissato per le ore 15. Intanto come detto la squadra lariana di coach Sebastain De La Fuente dopo aver archiviato con soddisfazione il secondo successo stagionale settimana scorsa in Sardegna per 3-0 contro il Sassari Torres, ha preparato bene la nuova gara e ieri ha ricevuto una visita al campo davvero speciale durante l'allenamento. Ospite d'eccezione infatti della truppa diretta da mr De La Fuente il grande campione argentino dell''Inter e ora dirigente neroazzurro Javier Zanetti. Una visita che ha dato ancor più carica ed entusiasmo alla squadra comasca in vista della delicata trasferta domenicale contro la pariclassifica San Marino

Questo il programma del 5° turno d'andata di serie B

Domenica 10 ottobre: ore 14.30 Cittadella-Sassari Torres; ore 15 Cesena-Bari, Chievo-Brescia, Pro Sesto-Palermo, Ravenna-Roma, San Marino-Como, Tavagnacco-Cortefranca.

Classifica di serie B 2021/22

Brescia, Chievo 10; Bari 9; Cesena, Tavagnacco, Ravenna 7; Como Women, San Marino 6; Cortefranca, Cittadella 4; Roma 1; Pro Sesto, Palermo, Sassari Torres 0.