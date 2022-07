Como Women, la formazione lariana si radunerà il 23 luglio per preparare l'avventura in serie A

Como Women: ultimi giorni di vacanza per la prima squadra del club cittadino femminile.

Como Women: intanto dopo gli innesti di Beretta, Beccari Korenčiová e la conferma di capitan Rizzon ora sono attese altre novità dal mercato

Ultimi giorni di vacanza per la prima squadra della Como Women che domenica 23 luglio si ritroverà presso il centro sportivo di Ponte Lambro per aprire ufficialmente la nuova stagione sportiva con il tradizionale raduno agli ordini di mr Sebastian De La Fuente. Per la verità in casa del club lariano c'è chi sta lavorando intensamente da giorni come gli uomini mercato del presidente Stefano Verga che hanno già messo a segno alcuni colpi: dopo gli arrivi in prestito dalla Juventus delle due giovani Beatrice Beretta classe 2003 e Chiara Beccari classe 2004, la società comasca ha firmato anche il portiere slovacco Mária Korenčiová e rinnovato la capitana Giulia Rizzon.

In attesa di conoscere altri movimenti di mercato la società lariana ha già fissato un'amichevole di lusso contro il Milan per domenica 30 luglio per poi partire alla volta del Trentino Alto Adige dove continuerà la preparazione in altura verso l'atteso esordio nel campionato di serie A femminile 2022/23 previsto per il weekend del 27-28 agosto.