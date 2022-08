Como Women la formazione lariana travolgente: Golden Bears abbattute per 15-1

Como Women ieri prova convincente del team biancoblù nella sua quarta amichevole stagionale a stelle e strisce.

Como Women dopo la larga vittoria contro la Western New England, la squadra di mr De La Fuente affronterà nuovo test sabato con il Chievo Verona

Quarta amichevole estiva molto positiva per la Como Women che ieri al centro sportivo di Ponte Lambro ha battuto con un rotondo 15-1 le Golden Bears della Western New England University, formazione proveniente dal Massachusetts in tour da inizio agosto in Italia. E pensare che proprio le americane erano passate subito in vantaggio sorprendendo la retroguardia lariana dopo pochi minuti. Una doccia fredda che ha dato la sveglia al team di mr Sebastian De La Fuente che ha impiegato pochi minuti per pareggiare prima e poi andare in vantaggio con la doppietta ravvicinata della norvegese Linberg. Da lì a poco è salita in cattedra Kubassova realizzando la sua personale doppietta a cui è seguita la reta di Carravetta che ha fissato sul 5-1 il punteggio a fine primo tempo. Nella ripresa girandola di sostituzioni e festival del goal per le lariane a segno a ripetizione con Di Luzio e Beccaria, tripletta per entrambe, ma anche con Pavam, Picchi e la baby Sperduto. Un 15-1 che ha lasciato molti segnali positivi in casa lariana e conferma la crescita della squadra in vista del debutto nel campionato di serie A 2022/23 previsto per il 27 agosto contro a Juventus.

Prima di allora la Como Women giocherà un altro test amichevole sabato 20 agosto contro il Chievo Verona come ha confermato ieri mr Sebastian De La Fuente: " Contro la Western New England è stato un test buono, come anche gli altri e ci permette di continuare a lavorare per arrivare pronti all’inizio. Sabato avremo un ultimo test col Chievo Verona per preparare la prima giornata di campionato contro la Juve”.