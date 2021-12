Como Women, la prima squadra ha pareggiato con il Sassuolo e vola ai quarti di Coppa Italia

Calcio femminile news dal campo

E' stata una giornata storica per la società lariana del presidente Stefano Verga.

Como Women: è stata l'ultima partita di Elena Cascarano celebrata con il ritiro della sua maglia numero 7

Giornata storica per la Como Women che al centro sportivo di Ponte Lambro pareggiando per 1-1 contro il Sassuolo si è regalata il passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Contro il Sassuolo, forte formazione di serie A, la squadra lariana è stata protagonista di una prova maiuscola e pur essendo andata sotto 0-1 nel primo tempo ha saputo restare in partita non mollare mai e trovare il pareggio nella ripresa con il bomber Greta Di Luzio.

Una prestazione strepitosa e il risultato di 1 - 1 finale hanno permesso così alla formazione di un euforico presidente Stefano Verga di passare il turno per differenza reti e qualificarsi per i quarti di finale di Coppa. Una giornata ricca di emozioni valorizzata anche dal ritiro della maglia numero 7 di Elena Cascarano che proprio ieri ha giocato la sua ultima partita con la Como Women dopo 20 anni di appartenenza a questa società.

Oggi intanto torna in campo anche la squadra Primavera della Como Women che per il 10° turno del girone A ospita il Milan.

Il programma del 10° turno girone A Primavera femminile

Domenica 19 dicembre Como-Milan, Inter-Sampdoria, Juventus-Chievo, Pro Sesto-Cittadella, Sassari Torres-Verona, Tavagnacco-Brescia.

Classifica girone A Primavera femminile

Inter 22, Milan, Juventus 21; Verona 19; Cittadella 16; Sampodria 11; Como, Brescia 9; Chievo 8; Pro Sesto, Sassari Torres, Tavagnacco 4.