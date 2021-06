Como Women la prima squadra lariana in ritiro precampionato a Marilleva in Trentino

Como women la società femminile sta già lavorando per la prossima stagione 2021/22.

Como women giovedì 1 luglio Open day per le ragazze nate dal 2005 al 2015 ad Appiano Gentile

Si è ufficialmente conclusa la stagione sportiva e l'attività del settore giovanile della Como Women che con gli ultimi allenamenti ha salutato le squadre Pulcine, Esordienti, Giovanissime Under15 e Allievi Under17 che ora possono godersi le meritate vacanze. Lo staff della Como Women però non va in vacanza anzi continua la sua attività sul campo e a lavorare in vista della prossima stagione, che si preannuncia ricchissima di novità. Intanto ha organizzato un interessante Open day per giovedì 1 luglio alle 18.30 al centro sportivo di Appiano Gentile riservato a tutte le bambine e ragazze nate dal 2005 al 2015 che potranno divertirsi sotto la guida di istruttori qualificati. Per ulteriori informazioni le interessate possono rivolgersi direttamente agli organizzatori al tel. 3348445977 (Gianni).

Como women senior verso la nuova stagione

Como Women però non pensa solo al settore giovanile e infatti è già al lavoro per preparare la nuova stagione della prima squadra. Già scelta la sede del ritiro pre stagionale: sarà la splendida location di Marilleva in Trentino ad ospitare il ritiro precampionato della Prima Squadra lariana che si svolgerà dal 31 luglio al 10 agosto, primo appuntamento in vista della nuova stagione agonistica.