Como Women: si è giocato ieri il 19° turno del campionato di categoria nazionale.

Como Women: la Primavera lariana è tornata al successo rifilando la "manita" al Chievo

E' tornata al successo la squadra Primavera del Como Women e lo ha fatto ieri pomeriggio in modo fragoroso e in trasferta in occasione del 19° turno stagionale del girone A. La squadra lariana ieri ha vinto rifilando una "manita" per 0-5 su campo del Chievo che le ha permesso di scavalcare al secondo posto in classifica il Brescia sconfitto a Trento per 3-2. Il Como ha vinto grazie alla doppietta di Rocco e alle reti di Sperduto, Corbetta e Grimaldi. La squadra lariana tornerà in campo domenica 30 aprile ospitando il Genoa già battuto per due volte in questa stagione: in Liguria per 1-5 e poi in casa per 5-0.

Programma del 19° turno girone A del campionato Primavera2

Domenica 23 aprile Chievo-Como 0-5, Genoa-Sampdoria 1-2, Trento-Brescia 3-2. Riposa Cittadella.

Classifica del girone A del campionato Primavera2

Sampdoria 34; Brescia 33; Como 31; Genoa 19; Cittadella 18; Chievo Verona 9; Trento 7.

Programma del 20° turno girone A del campionato Primavera2

Domenica 30 aprile Como-Genoa, Brescia-Cittadella, Sampdoria-Trento. Riposa Chievo.