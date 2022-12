Como Women la Primavera lariana ospita domenica 4 il Genoa per tornare sola in vetta

Como Women nel weekend si gioca il 9° turno del girone A nazionale.

Como Women le comasche poi giovedì 8 dicembre recupereranno la gara con il Chievo

Turno casalingo anche per la Como Women Primavera2 che domenica 3 dicembre per il 9° turno del girone A del campionato di categoria ospita il Genoa già battuto all'andata con un rotondo 1-5 in terra ligure. Un'occasione importante per le lariane per tornare sole in vetta visto che la pariclassifica Sampdoria osserverà il turno di riposo. Ricordiamo che la Como Women deve ancora recuperare il turno contro il Chievo che verrà giocato in Veneto giovedì 8 dicembre.

Il programma del 9° turno del girone 1 del campionato Primvera2

Domenica 3 dicembre Como-Genoa, Brescia-Cittadella, Chievo-Trento. Riposa Sampdoria.

Classifica del girone 1 del campionato Primvera2

Como, Sampdoria 16; Brescia 13; Cittadella 7; Genoa 5; Trento, Chievo Verona 4.